Очень трудно порой понять отечественных официальных лиц. То ли они всерьёз говорят? То ли так шутят и прикалываются? Или же их всех, вообще, следует понимать – сугубо читая «между строк»? Матёрые запутчики и демагоги замшелые, короче говоря… Вот, не так давно на высокую трибуну поднялась Элла Александровна Памфилова, наша «Главная по Выборам», и задвинула прямо-таки феерическую – во всех смыслах – речугу.
Все маски сброшены? Не похоже…
Комментарии
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Андрей Равдин
Кто хотел, тот понял, что Памфилова сказала и что имела ввиду. А особоодарённые могут идти лесом.
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17 час.
Meerflieger
Ну да, ну да, в 13 лет о пенсиях как-то не думается... Даже с высшим образованием...🤔😉😃
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17 час.
Г
Геннадий
😂
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12 час.
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