Иран: Двое местных солдат были ранены в результате авиаудара США (США) по военно-морской базе Конарак, Систана и Белуджистана в утренние часы 19 октября.
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