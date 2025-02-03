МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Владимир Зеленский эффективно использовал Соединенные Штаты для получения финансовой помощи, что могло способствовать не только обеспечению ВСУ, но и его личному обогащению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии