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ВКС РФ срывают контрнаступление ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 450-й

ВКС РФ срывают контрнаступление ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 450-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, 19 мая 2023 г.: СВО сегодня, день 450-й. Обзор событий: Армия РФ наступает по нескольким участкам фронта.

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