VK запустил AutoML. ИИ-сервис для работы без навыков программирования

VK запустила новую платформу AutoML, предназначенную для автоматической разработки моделей машинного обучения и работы с искусственным интеллектомРоссийская компания VK запустила AutoML — платформу для работы с искусственным интеллектом, предназначенную для пользователей без ИТ-навыков.