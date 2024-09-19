VK запустил AutoML. ИИ-сервис для работы без навыков программирования

VK запустила новую платформу AutoML, предназначенную для автоматической разработки моделей машинного обучения и работы с искусственным интеллектомРоссийская компания VK запустила AutoML — платформу для работы с искусственным интеллектом, предназначенную для пользователей без ИТ-навыков.
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