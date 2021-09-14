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Путин встретился с Башаром Асадом в Москве

Путин встретился с Башаром Асадом в Москве

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Сирии Башаром Асадом, передает РИА Новости.

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Lora Некрасова
А мне понравилось, что Асад искренне поблагодарил за помощь Сирии не только всю Россию, но и каждого её гражданина. Россия и мы, её граждане,может быть, не все, но большинство свим искренним сочувствием сирийцам не только словом, но и делом стали участниками её успехов в отстаивании независимости.

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