Путин встретился с Башаром Асадом в Москве

News Front - Новостной ФронтПолитикаПутин встретился с Башаром Асадом в МосквеПрезидент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Сирии Башаром Асадом, передает РИА Новости.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLora НекрасоваА мне понравилось, что Асад искренне поблагодарил за помощь Сирии не только всю Россию, но и каждого её гражданина. Россия и мы, её граждане,может быть, не все, но большинство свим искренним сочувствием сирийцам не только словом, но и делом стали участниками её успехов в отстаивании независимости.Комментировать
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