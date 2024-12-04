На скамье подсудимых Калининского районного суда окажется местный житель, чья собака по команде покусала двух прохожих.
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На скамье подсудимых Калининского районного суда окажется местный житель, чья собака по команде покусала двух прохожих.