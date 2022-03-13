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Молодого жителя Липецка задержали за убийство пропавшей в Москве модели

Молодого жителя Липецка задержали за убийство пропавшей в Москве модели

Задержан подозреваемый в убийстве модели Гретты Ведлер, тело которой нашли в чемодане.По предварительным данным, 23-летний житель Липецка сначала убил девушку в московской гостинице, а потом вывез тело в чемодане в село Сошки Липецкой области.

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