Молодого жителя Липецка задержали за убийство пропавшей в Москве модели

Задержан подозреваемый в убийстве модели Гретты Ведлер, тело которой нашли в чемодане.По предварительным данным, 23-летний житель Липецка сначала убил девушку в московской гостинице, а потом вывез тело в чемодане в село Сошки Липецкой области.