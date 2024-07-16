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"В противном случае рискуем проиграть": Важное послание Белоусову с фронта. "Докладные записки" зазвучали на всю Россию

"В противном случае рискуем проиграть": Важное послание Белоусову с фронта. "Докладные записки" зазвучали на всю Россию

Старший лейтенант медицинской службы ДНР, врач-хирург, кандидат медицинских наук Юрий Евич отправил министру обороны Андрею Белоусову важное послание с фронта.

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