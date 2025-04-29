❗️⚡️Хроники "европейской солидарности" Испания обвинила Францию в масштабном отключении электроэнергии в своей стране, которое продолжается уже почти сутки.
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❗️⚡️Хроники "европейской солидарности" Испания обвинила Францию в масштабном отключении электроэнергии в своей стране, которое продолжается уже почти сутки.