Названы самые популярные классы в первом сезоне World of Warcraft: The War Within Популярн...

Названы самые популярные классы в первом сезоне World of Warcraft: The War WithinПопулярный аналитический портал по World of Warcraft,Data for Azeroth, назвал список самых популярных классов среди игроков в первом сезоне The War Within.
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