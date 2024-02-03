Денежные приметы наших дней Наверное, большинство из нас любит деньги. Но что мы о них знаем? К примеру, известно ли вам, что деньгам нравится уважительное отношение к себе? Им не по душе, когда ими пренебрегают, разбрасываются, – с такими людьми деньги не задерживаются.