Как россияне отдыхают в День народного единства 4 ноября 2022 года Ксения Кирпик4 ноября 2023 года Россия будет праздновать День народного единства, государственный праздник, который предоставит гражданам дополнительный выходной день.
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