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Аргументы недели

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18 лет строгача за госизмену: крымчанин осужден за передачу данных Украине

18 лет строгача за госизмену: крымчанин осужден за передачу данных Украине

Житель поселка Форос признан виновным в государственной измене. По данным прокуратуры Крыма, мужчина по заданию представителя Госпогранслужбы Украины сфотографировал место дислокации здания, используемого правоохранительным органом, и передал собранные сведения куратору.

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