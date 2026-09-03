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«Днепр» сбил ударный БПЛА противника на Ореховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

«Днепр» сбил ударный БПЛА противника на Ореховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр» сбил ударный БПЛА противника на Ореховском направлении.

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