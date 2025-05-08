Между страхом и реальностью: почему Индия и Пакистан вряд ли перейдут к ядерному сценарию Ирина Валькова7 мая 2025 года мир вновь с тревогой обратил внимание на Южную Азию: давний и многослойный конфликт между Индией и Пакистаном достиг очередной критической точки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии