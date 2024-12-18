Украина, США и Япония выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма не поддержали 53 страны мира. Среди тех, кто проголосовал в Генассамблее ООН против документа, были Украина, Германия, США, Италия, Япония и Канада, сообщает РИА Новости.
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