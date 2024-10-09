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Региональная Юридическая Служба

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Священника и военнослужащего подозревают в похищениях и расправах под Белгородом

Священника и военнослужащего подозревают в похищениях и расправах под Белгородом

Фото: Кирилл Нортон/РИА «Новости» С 1997 по 2017 год на территории Белгородской области функционировала организованная преступная группировка (ОПГ), занимавшаяся похищениями людей и осуществлявшая над ними жестокие расправы с целью наживы.

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