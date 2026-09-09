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МОСИНФОРМ

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Крупное помещение для бизнеса выставили на торги в Тверском районе

Крупное помещение для бизнеса выставили на торги в Тверском районе

В Тверском районе на открытый аукцион выставили помещение для бизнеса площадью 266,6 квадратного метра.

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