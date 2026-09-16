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Полковник Дмитрий Ефремов занял пост начальника полиции Алтайского края

Полковник Дмитрий Ефремов занял пост начальника полиции Алтайского края

Полковник Дмитрий Ефремов из Костромы занял должность заместителя руководителя ГУ МВД по Алтайскому краю — начальника полиции.

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