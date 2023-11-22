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Травников раскритиковал уборку снега в Новосибирске и воззвал к совести чиновников

Травников раскритиковал уборку снега в Новосибирске и воззвал к совести чиновников

Губернатор в прямом эфире телеканала ОТС отвечал на вопросы жителей региона.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал дорожные службы столицы Сибири искать дополнительные возможности для зимней уборки улиц и тротуаров.

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Комментарии
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В
Валерий
Ув. А.Травников. Думается являются напрасными надежды на то, что у чиновников к.л проснется совесть.Требуется адмпринуждение и ответственность, а также реорганизация управления. Жители Новосибирска видят в этом назначение мэра Новосибирска нормативным актом Губернатора. Именно профессиональные  компетенции будут позволять определять способность человека работать на данном достаточно сложном участке.
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15 час.

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