Травников раскритиковал уборку снега в Новосибирске и воззвал к совести чиновников

В

Валерий

Ув. А.Травников. Думается являются напрасными надежды на то, что у чиновников к.л проснется совесть.Требуется адмпринуждение и ответственность, а также реорганизация управления. Жители Новосибирска видят в этом назначение мэра Новосибирска нормативным актом Губернатора. Именно профессиональные компетенции будут позволять определять способность человека работать на данном достаточно сложном участке.