Травников раскритиковал уборку снега в Новосибирске и воззвал к совести чиновников

Губернатор в прямом эфире телеканала ОТС отвечал на вопросы жителей региона.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал дорожные службы столицы Сибири искать дополнительные возможности для зимней уборки улиц и тротуаров.
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