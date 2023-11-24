В Тюмени на женщину с коляской чуть не упал кирпич

ТЮМЕНЬ, 24 ноября, ФедералПресс. В Сеть попала запись с камеры у дома на улице Демьяна Бедного. На кадрах видно, как женщина прогуливается с коляской и в этот момент в нескольких сантиметрах от нее падает кирпич.
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