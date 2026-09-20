В Рязанской области стартовал заключительный день голосования

В Рязанской области в 8.00 открылись избирательные участки. Сегодняшний день, 20 сентября, заключительный в трехдневном голосовании на выборах кандидатов в Госдуму девятого созыва.
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