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Добрый Мир

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Начало конца. Северная Ирландия готова выйти из состава Британии

Начало конца. Северная Ирландия готова выйти из состава Британии

14K прочитали Медленный, но уверенный, процесс распада Великобритании продолжается. После резкого усиления сепаратистских тенденций в Шотландии голову подняли адепты воссоединения острова Ирландия.

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