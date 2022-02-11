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Джеймс Харден планирует играть за «Сиксерс» под 1-м номером

Звездный новобранец «Сиксерс» Джеймс Харден планирует играть за команду под 1-м номером. Харден на протяжении карьеры выступал в майке с 13-м номером, но в «Филадельфии» он выведен из обращения в честь легендарного центрового Уилта Чемберлена.

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