Дубай и Шарджа: выбор между двумя эмиратами

ОАЭ известны своими богатыми традициями и культурой, а также своей уникальной архитектурой. В последнее время, эти страны стали популярными среди туристов благодаря своим многочисленным пляжам, музеям и паркам.
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