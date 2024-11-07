Из магазинов Санкт-Петербурга с начала года изъявила 5,7 тонны овощей и фруктов

В десяти пробах нашли несоответствия санитарным нормам Всего с начала года сотрудники Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу исследовали свыше 2,7 тысячи проб на санитарно-химические показатели, 607 проб – на паразитологические показатели, 367 проб – на физико-химические параметры, а 318 проб были проверены по микробиологическим критериям.