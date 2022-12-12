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Опубликована первая рождественская открытка Карла III и Камиллы Паркер-Боулз

Опубликована первая рождественская открытка Карла III и Камиллы Паркер-Боулз

Королевская семья опубликовала первую рождественскую открытку. Об этом сообщает Mirror. Король Карл III и королева-консорт Камилла выбрали для своей первой рождественской открытки фотографию, сделанную на собрании в Бремарском Королевском Хайленде.

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