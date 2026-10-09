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Бюджет получил около 74 млрд рублей от продажи гособлигаций

Бюджет получил около 74 млрд рублей от продажи гособлигаций

Минфин разместил облигации федерального займа серии 26252 с доходностью 16,63% годовых. С учётом дополнительной продажи номинальный объём размещения составил почти 81 млрд рублей, а выручка — около 74 млрд рублей.

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