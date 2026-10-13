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Царьград

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Житель Нижегородской области получил 3 года за кражу BMW

Житель Нижегородской области получил 3 года за кражу BMW

Суздальский районный суд приговорил 37-летнего жителя Нижегородской области к 3 годам 4 месяцам колонии строгого режима за то, что он ночью с 17 на 18 апреля 2026 года с помощью второго комплекта ключей похитил у новой владелицы автомобиль BMW X5 M50D стоимостью более 2,7 млн рублей.

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