Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

НДВ: самые дешевые новостройки в Москве нашлись в районе Некрасовка Средняя стоимость квартиры комфорт-класса на первичном рынке жилья в границах старой Москвы составляет 15,7 миллиона рублей, подсчитали в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».
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