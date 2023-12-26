Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

НДВ: самые дешевые новостройки в Москве нашлись в районе Некрасовка Средняя стоимость квартиры комфорт-класса на первичном рынке жилья в границах старой Москвы составляет 15,7 миллиона рублей, подсчитали в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».