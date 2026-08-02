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2 августа - День ВДВ. Это те, кто прославил десант… С Праздником, Десантники!!!

2 августа - День ВДВ. Это те, кто прославил десант… С Праздником, Десантники!!!

2 августа - День ВДВ. Рассказываем о десантниках, которые воюют в зоне СВО 02.08.2026  Андрей Полынский (зона СВО) Вынесенная в заголовок строка из старой советской песни времен войны в Афганистане, которую исполнял ансамбль "Голубые береты", как нельзя лучше подходит к героям публикаций в "Российской газете".

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Комментарии
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Игорь Максаков
Всем ребятам - СЛАВА!
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1 м.
ВераВерная
С Праздником! С Днём ВДВ! Слава десантному братству!
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1 м.
Александр _
Ну, судя по современной войне, парашюты уже не нужны и десант уже не крылатый. Когда, последний раз был выброшен десант на парашютах?
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1 м.