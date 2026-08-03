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FiNE NEWS

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В Британии сообщили о кризисе в «коалиции желающих» из-за отсутствия лидерства

Британская газета The Telegraph 2 августа 2026 года сообщила о кризисе в «коалиции желающих» — объединении более 30 стран, созданном весной 2025 года для оказания военной и материально-технической помощи Украине.

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