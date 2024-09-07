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[Перевод] Телескоп «Уэбб» усугубил самые большие разногласия в космологии

[Перевод] Телескоп «Уэбб» усугубил самые большие разногласия в космологии

Почти сто лет назад Эдвин Хаббл обнаружил, что Вселенная становится больше. Однако современные измерения скорости её расширения расходятся во мнениях, что говорит о том, что наше понимание законов физики может быть ошибочным.

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