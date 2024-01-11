И снова европейские марионетки американских кукловодов в лице всяких Урсул и Жозепов навязчиво пытаются поднимать тему конфискации российских активов на Западе.
"Ща как заберём российские миллиарды!"
Комментарии
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лл
лина любимцева
ПОЧЕМУ никто не говорит о том, что Европа ОККУПИРОВАНА США с 1945 года? НАТО - только прикрытие оккупации....
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13 час.
ТЮ
Татьяна Юрьева
У американцев в генах воровство и грабежи! Вспомните, кем были переселенцы из Европы в Сев.Америку! Вот теперь и Российские активы хотят своровать!
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Пусть воруют я разрешаю. Пусть все увидят какие евреи экономисты с марксизмом ленинизмом?
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9 час.
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