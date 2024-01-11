"Ща как заберём российские миллиарды!"

лл лина любимцева ПОЧЕМУ никто не говорит о том, что Европа ОККУПИРОВАНА США с 1945 года? НАТО - только прикрытие оккупации....

ТЮ Татьяна Юрьева У американцев в генах воровство и грабежи! Вспомните, кем были переселенцы из Европы в Сев.Америку! Вот теперь и Российские активы хотят своровать!