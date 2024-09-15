🇺🇦Очередной трехсотый укровояка, который не успел ухильнутся и "поймал свой осколок"☠️ ❗️Денацификация в деле❗️ #ВСУ #Трехсотые #ЗСУ #Украина.
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🇺🇦Очередной трехсотый укровояка, который не успел ухильнутся и "поймал свой осколок"☠️ ❗️Денацификация в деле❗️ #ВСУ #Трехсотые #ЗСУ #Украина.
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