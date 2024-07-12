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Жаркая погода в Европейской России: прогноз на выходные 13-14 июля

Жаркая погода в Европейской России: прогноз на выходные 13-14 июля

Жаркая погода ожидается на выходных 13 и 14 июля на всей территории европейской части России. Согласно прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в центральных регионах составит 27-32 градуса, а на юге страны поднимется до 41 градуса.

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