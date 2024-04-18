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Закон, порядок, государство

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В Иркутской области участковый уполномоченный полиции помог мужчине, оказавшемуся в тяжелой ситуации

На днях в дежурную часть отделения полиции города Байкальска поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в квартире лежит мужчина, который уже третий день как не выходит на работу.

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