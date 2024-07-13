Взрывы в Волчанске, бунт ВСУ в Часове Яре: ситуация в зоне СВО 13 июля

Российские войска продвигаются в Волчанске, используя преимущество в авиации. Сколько КАБ Россия применила на Харьковском направлении, почему ВСУ в Часове Яре отказываются контратаковать, как идет российское наступление на Нью-Йорк? Что произошло с обороной ВСУ в Часове Яре После того, как ВС РФ заняли микрорайон Канал, украинские силы отошли за канал Северский Донец — Донбасс, где у них были подготовлены оборонительные позиции.