Сегодня без электричества окажутся жители правобережья и северо-восточной части Астрахани

Полное возобновление подачи электроэнергии запланировано на 20:00. В субботу, 26 апреля, плановые отключения электричества коснутся 25 улиц Заболдинского и Трусовского районов РЭС Астрахани: Самое короткое отключение продлится 8 часов, самое длительное – 11 часов.
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