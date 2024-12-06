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«Курганмашзавод» отправил в войска новую партию БТР-МДМ «Ракушка», закрыв контракт на 2024 год

«Курганмашзавод» отправил в войска новую партию БТР-МДМ «Ракушка», закрыв контракт на 2024 год

Очередную партию многоцелевых бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» получили российские десантники, технику отгрузил «Курганмашзавод» в рамках гособоронзаказа.

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