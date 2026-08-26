Венгрия назвала Россию угрозой для мирового порядка

Венгрия официально обозначила Россию как "угрозу" для страны, Европы и мирового порядка. Новый подход Будапешта отражен в директивах для венгерской делегации на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
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