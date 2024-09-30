Политик Спайсер: в США думают об Украине, а не о пострадавших от урагана людях

Американский политик и кандидат в нижнюю палату конгресса США Лаверн Спайсер заявила, что администрацию президента США и западные СМИ больше интересует ситуация на Украине, а не тяжелая обстановка на юго-востоке Соединенных Штатов из-за урагана "Хелен".
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