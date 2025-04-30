Расписные яйца и куличи, карусели и мастер-классы: фестиваль «Пасхальный дар» подходит к концу

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар», приуроченный к Светлому празднику Пасхе, завершается уже 30 апреля для жителей и гостей столицы, которые смогут насладиться прекрасной погодой и развлекательной программой.
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