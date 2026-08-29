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Прораб Днепропетровщины

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Украина может лишиться 72% металлургии: беспрецедентные повреждения заводов грозят экономике страны

Украина может лишиться 72% металлургии: беспрецедентные повреждения заводов грозят экономике страны

Украинская металлургия оказалась перед одним из самых тяжелых испытаний за все время полномасштабной войны.

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