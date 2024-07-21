Следующим соперником Шары Буллета станет поляк Олексейчук

Российский боец-средневес Шарабутдин Магомедов вернется в октагон 3 августа в Саудовской Аравии. В этот день в Абу-Даби пройдет очередной турнир серии UFC Fight Night, главным событием которого станет поединок Шары Буллета с поляком Михалом Олексейчуком, сообщает официальный аккаунт UFC в социальных сетях.