«КамАЗ» повредил деревянный Дунинский мост

В Клепиковском районе «КамАЗ» разрушил деревянный Дунинский мост через реку Пру.В Клепиковском районе «КамАЗ» разрушил деревянный Дунинский мост через реку Пру, в результате чего деревни Зубово и Аверькиево оказались отрезанными от транспортной связи с Тюково.