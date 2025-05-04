«КамАЗ» повредил деревянный Дунинский мост

В Клепиковском районе «КамАЗ» разрушил деревянный Дунинский мост через реку Пру.В Клепиковском районе «КамАЗ» разрушил деревянный Дунинский мост через реку Пру, в результате чего деревни Зубово и Аверькиево оказались отрезанными от транспортной связи с Тюково.
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