Появились подробности расстрела в лагере мигрантов: «Видел смерть дважды за день»

По меньшей мере пятеро погибли в результате перестрелки вокруг лагеря мигрантов во Франции. Сообщается, что 22-летний мужчина сдался с повинной властям после того, как один человек был застрелен в Уормхауте, недалеко от Дюнкерка, и еще четверо — в лагере Лунплаж.