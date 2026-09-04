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Прораб Днепропетровщины

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Какая столешница лучше для кухни: ЛДСП, HPL, компакт-плита, акрил или кварц?

Какая столешница лучше для кухни: ЛДСП, HPL, компакт-плита, акрил или кварц?

Столешница - одна из наиболее нагруженных частей кухни. На ней готовят продукты, устанавливают бытовую технику, ставят горячую посуду, проливают воду и регулярно используют различные чистящие средства.

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