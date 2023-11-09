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Путин поручил правительству защищать интересы граждан перед банками и коллекторами

Путин поручил правительству защищать интересы граждан перед банками и коллекторами

Президент России попросил защищать интересы граждан с большими долгами.Владимир Путин провёл совещание с членами правительства, решив начать его с обсуждения вопроса защиты прав граждан, имеющих долги перед банками.

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